تراجع في أسعار الذهب عالميا بعد الاتفاق المبدئي بين واشنطن وبكين

Advertisements

انخفضت أسعار الذهب العالمية، اليوم، عقب ارتفاع الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق التجارة المؤقت بين الإدارة الأمريكية والصين، الأمر الذي حفز المستثمرين على العودة للأصول عالية المخاطر.

وذكرت وكالة الأنباء رويترز، أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.5% ليصل إلى 1553.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. بينما هبط سعر الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% مسجلا 1555.80 دولار.

Advertisements

فيما ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوى في 19 شهرًا، قبل توقيع اتفاق المرحلة واحد في واشنطن المقرر الأربعاء المقبل.

وحسبما ذكرت الوكالة، شارك الاتفاق المبدئي في تهدئة المخاوف بعدما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن أمريكا والصين اتفقتا على إجراء محادثات نصف سنوية بهدف دفع الإصلاحات في البلدين وحل الأزمات، بينما شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 18% العام الماضي على خلفية النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم الذي استمر طويلا.

بينما ارتفع الدولار، قبل التوقيع على الاتفاقية، الأمر الذي عزز بزيادة تكلفة الذهب للمشترين من مستخدمي العملات الأخرى، أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر البلاديوم 0.1% مسجلا 2114.62 دولار للأونصة، فيما تراجعت الفضة 0.4% إلى 18.02 دولار وهبط البلاتين 0.5% إلى 973.51 دولار.