أسعار الأسمنت تتراجع لأدنى مستوياتها خلال الـ3 أشهر الماضية

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أعلنت شركات الأسمنت، تخفيض أسعار السوق المحلية، اليوم، لتصل لأقل الأسعار منذ 3 أشهر ماضية، حيث انخفض سعر طن الأسمنت في شركة وادي النيل، إلى 810 جنيه مصري، ووصل طن أسمنت أسيك المنيا حورس إلأى 775 جنيه مصري، يبنما سجل طن لافارج للأسمنت منتج المخصوص 785 جنيها، وبلغ سعر طن شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير 798 جنيها، وسعر طن أسمنت العريش منتج العسكري 770 جنيها.

وشهد سعر أسمنت بني سويف تراجعا مسجلا 800 جنيه في الطن بينما انخفض سعر طن أسمنت أسمنت سيناء منتج سيناء مسجلا 735 لـ765 جنيها مصريا.

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ووصل سعر طن أسمنت شوري إلى 785 جنيها، بينما بلغ سعر طن أسمنت النهضة (منتج الصخرة) 775 جنيها، سعر طن مصر للأسمنت قنا منتج المسلة 780 جنيها، وسجل سعر طن جنوب الوادي 780 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت حلوان 808 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت أسيك المنيا 790 جنيها، وأسعار طن أسمنت ميدكوم أسوان منتج أسوان 775 جنيها.

وفي ذات السياق، بلغ سعر طن أسمنت العربية (منتج النصر) 778 جنيها، وسجل طن السويس للأسمنت 805 جنيها.