“المركزي للإحصاء”: تراجع العجز الكلي إلى 3.22 مليار دولار

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، انخفاض قيمة العجز الكلي في الميزان التجاري، إلى 3.22 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، مقابل 4.75 مليار دولار من أكتوبر 2018.

وذكر المركزي، خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، أن الصادرات تراجعت بنحو 4.4% بما يصل إلى 2.39 مليار دولار خلال أكتوبر 2019، أمام 2.5 مليار دولار من أكتوبر 2019، موضحا أن ذلك الانخفاض يرجع لتراجع أسعار بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة31.1%، والبترول الخام بنسبة 17.2 %، والأسمدة بنحو 20.1%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.1%.

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وأضاف أن قيمة الصادرات ارتفعت بنحو 8.3% فواكه طازجة، فيما زادت منتجات الألبان بنحو 10.9%، ومواد النسيج بنخو 10.8%، خلال اكتوبر 2019، مقارنة بأكتوبر 2018.

وذكر البيان أن الواردات تراجعت بنحو 22.6% حيث بلغت 5.61 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 7.25 مليار دولار، من أكتوبر 2018، بسبب تراجع منتجات البترول بنسبة 23.5%، وسيارات ركوب بنسبة 4.0 %، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبه 36.4%، فيما ارتفعت قيمة واردات السلع خلال أكتوبر 2019، مقابل أكتوبر 2018، متمثلة في عدد من السلع بينها الذرة بنسبة 3.6%، واللحوم بنسبـة 10.2%، فول صويا بنسبة 49.6% والتفاح الطازج بنسبة 35.3 %.