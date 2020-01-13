الدولار يتراجع من جديد أمام استعادة الجنيه المصري لهيبته مرة أخرى

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شهد يوم أمس الإثنين مواصلة الدولار الأمريكي لتراجعه في السوق المصري سواء سعر الشراء أو حتى سعر البيع، وفي مقابل ذلك استعاد الجنيه المصري هيبته نوعاً ما من جديد بسبب تدفق النقد الأجنبي في خزانة الحكومة المصرية.

ووصل سعر شراء الدولار الأمريكي في معظم البنوك المصرية إلى 15.86 جنيه، وفي مقابل ذلك وصل سعر البيع إلى 15.96 جنيه، وهو الأمر الذي لم يكن عليه الوضع في يوم الأحد، علماً بأن الدولار قد خسر حوالي 14 قرشاً على مدار 3 أيام فقط لا غير.

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ولا يُعد الجنيه المصري هو العملة الوحيدة التي تمكنت من منافسة الدولار، حيث احتلت عملة الروبيل الروسي المركز الأول في منافسة الدولار وذلك بنسبة تحسن وصلت إلى 10%.

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