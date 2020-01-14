رقم قياسي لإيرادات الموازنة العامة مع نهاية العام المالي

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كشف هشام الشبيني رئيس قسم البحوث في شركة “مباشر تداول” عن إيرادات الموازنة العامة مع نهاية العام 2019، كما وضح أيضاً توقعه بخصوص الأرقام التي من الممكن أن تصل لها هذه الموازنة في السنوات القادمة.

وأكد هشام أن إيرادات الموازنة العامة مع نهاية العام المالي قد وصلت إلى 942 مليار جنيه في 2018 / 2019، إلا أن ذلك الرقم من المتوقع أن ينمو في 2019 / 2020 على أن يصل إلى 1081 مليار جنيه.

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وأشار أيضاً إلى أن النمو لن يقتصر عند ذلك الحد وحسب، بل إنه من المتوقع أن يصل أيضاً إلى 1225 مليار جنيه في 2020 / 2021، على أن ينخفض إجمالي الدين الحكومي بنسبة 78.9 % في 2020 / 2021.

وأضاف هشام أن المصروفات العامة في 2018 / 2019 قد وصلت إلى 1370 مليار جنيه، على أن ترتفع بدورها في 2019 / 2020 وتصل إلى 1564 مليار جنيه، ثم تصل في 2020 / 2021 إلى 1728 جنيه، وهو ما يعني بالتالي أن العجز الإجمالي سوف يصل إلى 504 مليار جنيه في 2020 / 2021.

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