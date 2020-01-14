الدولار ينخفض في 7 بنوك ويستقر في 4 اليوم الثلاثاء 14/1/2020

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شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء انخفاضا في 7 بنوك، مقارنة بأسعاره في معاملات أمس الاثنين، واستقر سعره في 4 بنوك، فانخفض سعره في بنكي مصر والأهلي قرشا واحدا، ليسجل 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والقاهرة، ليسجل إلى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع، منخفضا قرشا واحدة أيضا، كما انخفض في بنك قناة السويس قرشين، ليسجل 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع.

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وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع، مقارنة بـ 15.86 جنيه للشراء و15.96 جنيه للبيع أمس، وانخفض سعره في بنك أبو ظبي الإسلامي، ليسجل 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، منخفضا قرشا واحدا.

فيما استقر سعر الدولار في أربعة ينوك، وسجل في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع، والتي تعتبر نفس أسعار تعاملات أمس الاثنين، واستقر سعر الدولار أيضا في بنك الإسكان والتعمير، وسجل 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع، كما استقر في بنك البركة، وسجل 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.