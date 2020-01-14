تراجع أسعار الذهب لأقل مستوى منذ أسبوعين اليوم الثلاثاء 14/1/2020

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وهبط سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية لأقل مستوى لها منذ أسبوعين، وسجل 0.6% إلى 1538.84 دولار للأوقية، وذلك في الساعة 0459 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق لجلسة التعاملات، وصلت أسعار الذهب لمستويات أكثر انخفاضا، وسجلت 1535.75 دولار، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1539.70 دولار.

على الجانب الآخر، ارتفعت الأسهم الآسيوية، والذي يمثل بمثابة حسن نية بين أكبر اقتصادين في العالم، وفرصة للتوقيع على اتفاق وهدنة على النزاع القائم بسبب الرسوم الجمركية، والمستمر منذ ما يقرب من 18 شهرا، مما تسبب في توترات بالاقتصاد العالمي.

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وامس الاثنين، أسقطت وزارة الخزانة الأمريكية وسم الصين كمتلاعب بالعملة، مما يبدو أن هناك مزيدا من حسن النية والتوقعات الحسنة خلال الفترة المقبلة، وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، في تصريحات له إن الترجمة الصينية للاتفاق كادت على الانتهاء، وستعلن تفاصيلها قريبا.

ولا تزال هناك مخاوف من استمرار الحرب التجارية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، والمستمرة منذ قرابة عام ونصف العام، فيما أظهرت بيانات الصين، ارتفاع الصادرات للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمسة أشهر، في ديسمبر الماضي، وارتفعت الواردت أيضا وفاقت التوقعات.