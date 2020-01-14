تراجع أسعار الذهب في مصر لليوم السادس.. وعيار 18 يسجل 585 جنيها

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شهدت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء، تراجعا لليوم السادس على التوالي، والتي انخفضت نحو جنيهين خلال تعاملات اليوم، وقال نادي نجيب، السكرتير العام لشعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام المعدن الأصفر، عيار 21 سجل نحو 683 جنيها، مقابل 685 سجلها بالأمس الاثنين.

كما انخفضت أسعار الذهب عيار 18، وسجل 585 جنيها، أما سعر جرام الذهب 24 سجل 781 جنيها، وسعر الجنيه الذهب سجل 5464 جنيها.

وتراجعت أيضا أسعار الذهب عالميا، وسجلت أقل مستوى لها منذ أسبوعين، وسجل 0.6% إلى 1538.84 دولار للأوقية، وذلك في الساعة 0459 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق لجلسة التعاملات، وصلت أسعار الذهب لمستويات أكثر انخفاضا، وسجلت 1535.75 دولار، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1539.70 دولار.

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على الجانب الآخر، ارتفعت الأسهم الآسيوية، والذي يمثل بمثابة حسن نية بين أكبر اقتصادين في العالم، وفرصة للتوقيع على اتفاق وهدنة على النزاع القائم بسبب الرسوم الجمركية، والمستمر منذ ما يقرب من 18 شهرا، مما تسبب في توترات بالاقتصاد العالمي.

وأمس الاثنين، أسقطت وزارة الخزانة الأمريكية وسم الصين كمتلاعب بالعملة، مما يبدو أن هناك مزيدا من حسن النية والتوقعات الحسنة خلال الفترة المقبلة، وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، في تصريحات له إن الترجمة الصينية للاتفاق كادت على الانتهاء، وستعلن تفاصيلها قريبا.

ولا تزال هناك مخاوف من استمرار الحرب التجارية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، والمستمرة منذ قرابة عام ونصف العام، فيما أظهرت بيانات الصين، ارتفاع الصادرات للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمسة أشهر، في ديسمبر الماضي، وارتفعت الواردت أيضا وفاقت التوقعات.