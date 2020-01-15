رسميا.. بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر اليوم

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أصدرت وزيرا البترول والطاقة في إسرائيل ومصر، بيانا صحفيًا مشتركا بشأن الإعلان عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر اليوم، جاء ذلك في إطار خدمة المصالح المشتركة بين البلدين، على أن تمكن إسرائيل من نقل كميات ضخمة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا من خلال إسالته في المصامع المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتصاعد كونها مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي في المنطقة.

ومن المقرر أن يدشن المهندس طارق الملا وزير البترول المصري، ونظيره الإسرائيلي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل تلك الخطوة خلال منتدى غاز الشرق المتوسط المقرر إقامته غدا في القاهرة، بحضور وزراء الطاقة المصريين ووزراء الطاقة في قبرص وإسرائيل واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين، بهدف إقامة منظمة إقليمية للغاز عبر انعقاد تلك القمة.

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