وزير الإسكان يوضح شروط مبادرة الشقق الجديدة “كاملة التشطيب” بالتقسيط

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسعى ضمن جهودها لطرح وحدات “الجيل الرابع” من خلال طرح عدد من الشقق السكنية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة كاملة التشطيب وبالتقسيط.

وأضاف الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تلك المبادرة جاءت في إطار مبادرة البنك المركزي بشأن تمويل الوحدات السكنية بالتقسيط على مدار 20 عاما على أن تكون نسبة الفائدة 10%، وأوضح أن شروط المبادرة تتمثل في عدم استفادة أي مواطن من مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط سابقًا، إلى جانب ألا يزيد سعر الوحدة السكنية عن 2.25 مليون جنيه مصري، وأن يقدم العميل 20% من سعر الوحدة لضمان الجدية، إلى جانب ألا تزيد مساحة الوحدة عن 150 متر مربع كاملة التشطيب وأن يقيم العميل في الوحدة.

وأوضح عباس، أنه من المقرر طرح الوحدات السكنية كاملة التشطيب قريبا عبرالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة http://www.newcities.gov.eg، وتطبيق APP – NUCA.​

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