“بلومبرج” تتوقع تراجع الجنيه أمام الدلار ليصل إلى 15.35

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قالت وكالة بلومبرج، إن الجنيه المصري حقق الأداء الأفضل خلال العام المنصرم 2019، موضحة أنه لا يزال مستمرا في التقدم أمام الدولار الأمريكي، بعدما تجاوز حاجز الـ16 جنيها متجها نحو 15.83، الأمر الذي جاء بفضل الدفقات النقدية والتي تجاوزت 1.5 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوكالة، في تقرير عنها، أن تسجيل الجنيه المصري انخفاضا بلغ 15.83 قرشا أمام الدولار، بفضل الانتعاشة الكبيرة التي حققها الاقتصاد المصري منذ تعويم الجنيه في مارس 2017، مشيرة إلى أن تحرير سعر الصرفه نهاية 2016، بدأ في جني ثماره وسط زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي في مصر، في ظل تعدد أدوان الدين بالعملة المحلية، ما سجل عائدا بلغ 15% من قيمة السندات، إلى جانب خطوات الاصلاح الاقتصادي التي بدأت فيها مصر منذ مطلع 2017.

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وذكرت أن تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة، بما وصل إلى 12.25% منذ أغسطس الماضي، إضافة إلى أن أنه من المتوقع خفضها إلى نحو 11.5% الخميس المقبل.

وقال محمد أبو باشا المحلل الاقتصادي في شركة هيرميس، إن تراجع سعر الجنيه إلى ذلك المستوى يساعد في تغيير النظرة الإيجابية عن الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تراجع عجز الموازنة وارتفاع الإيرادات من السباحة.

وأوضح ألان سانديب رئيس قسم البحوث في شركة نعيم للسمسرةفي القاهرة، أن التزام مصربسداد الديون الخارجية، يدفع بتمديد آجال الودائع الخارجية وودائع دول الخليج وهو ما يدفع بارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولر لما يصل إلى 15.75 قريبا.

فيما ذكرت “بلومبرج” أن عمليات التيسير النقدي لا تؤثر سلباعلى معدل تدفقات المستثمرين في السندات الحكومية، متوقعة أن تقدم مستوى الجنيه بنسبة 3.7% ليحقق 15.35 جنيه مقابل الدولار، بحلول نهاية العام الجاري.