الدولار يواصل تراجعه أمام ارتفاع الجنيه في معاملات اليوم الأربعاء

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شهدت تعاملات اليوم الأربعاء المالية في مختلف البنوك المصرية تراجع أسعار الدولار الأمريكي بشكل ملفت للغاية مثلما كان الحال تماماً طيلة الأيام الماضية، وفي مقابل ذلك واصل الجنيه المصري صحوته وارتفع من جديد واستعاد هيبته مرة أخرى في السوق المحلية.

وكان الدولار الأمريكي قد فقد حوالي 14 قرشاً في الأيام الثلاثة الماضية في معظم البنوك المصرية، إلا أن ذلك الانخفاض واصل على نفس الحال من خلال فقدانه اليوم لقرشين مقارنة بمعاملات يوم أمس الثلاثاء.

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وإليكم الآن أسعار العملات وتحديداً الدولار الأمريكي في معظم البنوك المصرية التي تراجع فيها الدولار اليوم:

البنك العربي الأفريقي، وصل سعر شراء الدولار إلى 15.81 جنيهاً / وصل سعر بيع الدولار إلىِ 15.91 جنيهاً.

البنك التجاري الدولي، وصل سعر شراء الدولار إلى 15.81 جنيهاً / وصل سعر بيع الدولار إلىِ 15.91 جنيهاً.

بنك مصر، وصل سعر شراء الدولار إلى 15.83 جنيهاً / وصل سعر بيع الدولار إلى 15.93 جنيهاً.

البنك الأهلي المصري، وصل سعر شراء الدولار إلى 15.83 جنيهاً ، وصل سعر بيع الدولار إلى 15.93 جنيهاً.

على صعيد متصل، أكدت وكالة بلومبرج قد عاد من جديد بقوة إلى واجهة العملات العالمية خلال العام الماضي 2019، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه قد كسر حاجز السعر الرئيسي بعدما دخلت تدفقات في الأسبوع الماضي تخطت مليار و500 مليون دولار.

ومن جانبه، أكد محمد أبو باشا المحلل الاقتصادي المعروف أن الجنيه المصري بات مصدراً لجذب المستثمر الأجنبي بسبب ارتفاع معدل العائد الحقيقي، مما عزز من موقف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

ومن المتوقع أن يرتفع سعر الجنيه المصري بشكل أكبر في المرحلة القادمة، حيث تُشير التوقعات الاقتصادية إلى احتمالية وصوله إلى 15.75 مقابل الدولار الأمريكي.

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