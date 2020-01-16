عاجل: البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة على الجنيه

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قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 16 يناير 2019، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية عند 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.

وتقارب مستويات الفائدة على الجنيه الحالية نظيرتها ما قبل تعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر 2016، حيث كانت تسجل 11.75% للإيداع و 12.25% للإقراض.

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وكانت لجنة السياسات النقدية قد خفضت فى آخر اجتماع لها فى 2019، سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير قبل أن تخفض السعر بنسبة تتراوح 150 و100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر بالترتيب.