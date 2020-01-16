الدولار يتراجع أمام الجنيه بسبب استثمارات أذون الخزانة

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شهد الدولار الأمريكي تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، أمام الجنيه المصري، بسبب زيادة الطلب على الصناديق الأجنبية إلى جانب الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية.

وأوضح اقتصاديون، أن التدفقات النقدية الأجنبية على أدوات الدين الحكومية ترجع لثقة المستثمرين الأجانب الكبيرة والتي نتجت عن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد، خلال الفترة الحالية.

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وكان الدولار، تراجع بشكل كبير اليوم، فبلغ سعره في البنك التجاري الدولي 15.77 جنيهًا للشراء، و15.87 جنيهًا للبيع، بفارق 3 قروش عن أمس، بينما انخفض سعره في بنكي الأهلي ومصر ليصل إلى 15.80 جنيهًا للشراء و15.90 جنيهًا للبيع، منخفضا بقرشين عن تعاملات أمس.

ووصل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي 15.77 جنيهًا للشراء و15.87 جنيهًا للبيع، وحقق سعره في بنك المصرف المتحد 15.78 جنيهًا للشراء و15.88 جنيهًا للبيع.

جدير بالذكر أن التدفقات النقدية الأجنبية تزيد من ثقة رجال الأعمال في الاستثمارات بالسوق المصري بجميع القطاعات بينها قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي قراره بشأن أسعار الفائدة، عقب اجتماعه اليوم، في ظل توقعات وكالة بلومبرج بأن هبوط أسعار الفائدة لا يؤثر على تدفقات المستثمرين لأذون الخزانة، وسط جاذبية السوق المصري للاستثمارات إلى جانب زيادة الثقة في السوق المصرية.