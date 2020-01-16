“الاستثمار” توافق على 20 مشروعا في المناطق الحرة

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قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنها وافقت على إطلاق 20 مشروعا جديدا، باستثمارات تصل إلى 78 مليون دولار، على أن توفر نحو 890 فرصة عمل للشباب في المناطق الحرة.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة، إن المقرر تنفيذها في المناطق الحرة سوف تشهد توسعات برؤوس أموال بلغت 173 مليون دولار، مضيفًا أن هناك نحو 70 مشروعا جرى توسعهم بتكلفة استثمارية بقيمة 229.5 مليون دولار، إلى جانب توسعات أخرى في 36 مشروعا الأمر الذي ساهم في توفير 1495 فرصة عمل جديدة.

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وأوضح أنه تم الموافقة المبدئية على نحو 15 مشروعا باستثمارات بلغت 41 مليون دولار، جاء ذلك تمهيدا لاستصدار الموافقات النهائية لها، مضيفًا أن تلك المناطق الحرة هي أحد أبرز الأنظمة الاستثمارية المميزة التي تمنحها الهيئة أهمية قصوى، وذلك بهدف المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة.

وذكر عبد الوهاب، أن كافة رجال الأعمال لديهم مزايا متعددة من إعفاءات ضريبية وجمركية ينص عليها قانون الاستثمار الجديد، بهدف دعم وتهيئة المناخ الاستثماري من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات المختلفة.