البنك المركزي يكشف حقيقة تداول عملات نقدية مزيفة

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أعلن البنك المركزي عن نفيه للأنباء التي يتم تداوله عبر عبر عدد من الصفحات الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداول بعض من الأوراق النقدية وخصوصاً الأوراق المالية الورقية من فئة الـ 200 جنيهاً مصرياً التي تعد مزيفة.

أكد المركزي المصري أنه لا يتم تداول أي عملات مزيفة سواء من فئة الـ 200 جنيهاً أو غيرها من الفئات الأخرى، وشدد المركزي على وجود تنسيق دائم ومستمر مع وزارة الداخلية المصرية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أي عمليات تهدف تزييف العملات النقدية.

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أضاف المركزي أن كافة مراحل إنتاج العملات النقدية الورقية، وتصنيع البنكنوت تتم تبعاً لأحدث التقنيات التكنولوجية وتخضع لعمليات متطورة تأمينية، وقد حرص المركزي المصري على مواكبة التطورات الدولية الخاصة بتأمين صناعة النقد.

كما أوضح البنك المركزي أن أوراق البنكنوت المصري تتمتع بعدد كبير من العناصر التأمينية لكافة الفئات، وخصوصاً العملات النقدية الورقية التي تتصل بالفئات التالية، فئة الـ 50 جنيهاً، والـ 100 جنيهاً، والـ 200 جنيهاً، حيث يتم وضع بعض من العلامات المائية المختلفة لكل فئة من أجل العمل على زيادة تأمين العملة بالإضافة إلى توافر بعض من الشروط التأمينية للعملات، بالإضافة إلى وجود عناصر متغيرة بصرياً من خلال استخدام أحبار الطباعة، بالإضافة إلى إضافة عدد من العناصر خلال التصوير الملون لجميع الفئات.

أهاب البنك المركزي المصري كافة وسائل الإعلام المتنوعة، ومرتادي المواقع الإلكتروني من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أن تتحرى الدقة والمصداقية والموضوعية عند نشر أي أنباء، مع ضرورة التواصل مع الجهات المسؤولة للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

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