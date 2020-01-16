شركة دابسي تنافس أوبر في مصر بعقد جديد مع وزارة الداخلية

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قامت شركة دابسي للنقل التشاركي والتي ستطلق خدماتها في غضون الأسابيع القليلة القادمة، بالتعاقد مع وزارة الداخلية المصرية وذلك لفحص سيارات السائقين، من خلال مراكز الفحص الخاصة بوزارة الداخلية و مجمعات الشرطة لصيانة السيارات في إطار التعاون المشترك بين الشركة وصندوق تأمين ضباط الشرطة.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن كلا الطرفين حرص على أن يكون الفحص بأعلى مستوى من درجات الآمان وذلك لتوفير أفضل خدمة للمواطنين بأعلي امكانيات ممكنة.

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الجدير بالذكر أن الشركة أكدت أن صندوق تأمين الشرطة، بدأ في تجهيز سيارات فحص متنقلة للتسهيل على السائقين الراغبين في الإلتحاق لشركة دابسي، وذلك لخبرة وزارة الداخلية فى فحص السيارات.

ومن المقرر أن يبدأ فحص السيارات خلال الأيام المقبلة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوف يتم إطلاق الفحص في باقي المحافظات خلال شهر فبراير.