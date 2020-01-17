شروط الحصول على قرض التمويل العقاري من بنك عوده

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يقدم بنك عوده العديد من الخدمات المختلفة لعملاءه، ومنها القروض والتي يطرحها بتسهيلات مختلفة، وفترات سداد متنوعة، لتناسب أكبر عدد من العملاء، ومنها القرض العقاري، وفي السطور التالية، تقدم بوابة “مصر 365″، تفاصيل القرض العقاري من بنك عوده، وشروط الخصول عليه، وفقا لما نشر بالموقع الرسمي للبنك.

القرض العقاري من بنك عوده

يمول القر العقاري المقدم من بنك عوده ما يقرب من 75% من قيمة العقار، وبفترات سداد مختلفة تصل لـ20 عاما، ويبدأ القرض من 50 ألف جنيه.

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شروط الحصول على القرض العقاري من بنك عوده

بالنسبة للموظفين، يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما، أما أصحاب المهن الحرة فيشترط ألا يزيد السن عن 65 عاما، كما أن القرض مقدم للمصرين أو المصرين المقيمين في الخارج، وأيضا للأجانب العاملين والمقيمين في مصر.

ويمكن للقرض تمويل الوحدات العقارية المسجلة، والوحدات العقارية القابلة للتسجيل، كما يمول أيضا الوحدات العقارية التي توجد داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

المستندات المطلوبة لقرض التمويل العقاري من بنك عوده للموظفين

للحصول على قرض التمويل العقاري من بنك عوده، يتطلب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري العمل بها، وإثبات لمحل الميلاد، ومكان الإقامة، ومحل العمل، ونموذج للتقديم على القرض.

المستندات المطلوبة لقرض التمويل العقاري من بنك عوده لأصحاب المهن الحرة

للحصول على قرض التمويل العقاري من بنك عوده، يتطلب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري العمل بها، وإثبات لمحل الميلاد، ومكان الإقامة، بالإضافة لكشف حساب بنكي، وبيان وإثبات لمصدر الدخل.