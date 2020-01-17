أسعار الذهب العالمية تسجل أكبر انخفاض منذ شهرين

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شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا، ولكن أوضحت التقارير أن التداولات تتم بنطاق ضيف رغم ارتفاع الأسعار، وذكرت وكالة “رويترز”، أن الذهب سجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهرين، في الوقت الذي ظهر فيه الاتفاق التجاري الذي كان ينتظره الجميع بين كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن المعدن الأصفر ارتفع0.2% إلى 1555.14 دولار، للأونصة في المعاملات الفورية، وذلك في الساعة 0602 بتوقيت جرينتش، ليسجل انخفاض أسبوعي بقيمة 0.4% وهو الانخفاض الأكبر منذ الأسبوع الأخير في الثامن من شهر نوفمبر الماضي، لتصعد العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% وتسجل 1556.90 دولار.

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أوضح إليا سبيفاك، أحد محللي العملة في ديلي إف.إكس، أن ذلك يرجع لغياب المحفزات، كما أن أسعار الذهب تستوعب التقلب الذي شهدته الفترة الأخيرة، لتظهر البيانات تباطئ في النمو الاقتصادي ليصل لأدنى مستوى له في 30 عاما، في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة منذ ما يقرب من 18 شهرا، لتدفع أسعار الذهب للارتفاع نحو 18% بالعام الماضي، لتبدأ الأسواق في الاتجاه نحو الاستقرار بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري بين البلدين.