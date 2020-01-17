المركزي يوضح أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

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أعلنت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي، الإبقاء على سعر العائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وذلك خلال اجتماعها بالأمس الخميس، ليكون سعر العملية الرئيسية 12.25 % و13.25 % و12.75 % بالترتيب، وأعلنت أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 12.75 %.

وقال البنك في بيان رسمي له، إن سبب الإبقاء على تثبيت الأسعار لليلة واحدة، يرجع لوصول معدل التضخم السنوي في لـ7.1% في شهر ديسمبر لعام 2019 مقارنة بـ 3.6% في شهر نوفمبر لعام 2019، ليسجل التضخم الشهري معدل سالب 0.2% في شهر ديسمبر لعام 2019، مقابل معدل سالب 3.4% في شهر ديسمبر لعام 2018.

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وأوضح البنك المركزي في بيانه، أن هناك إشارة وفقا للبيانات المبدئية نحو استقرار الناتج المحلي خلال الربع الثالث من 2019، ليسجل5.6% ، مقارنة بـ 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، والذي يعد أعلى معدل منذ العام المالي 2007/2008، وارتفاع الطلب المحلي حتى الربع الثاني من عام 2019، نتيجة التسارع في نمو الاستثمارات الخاصة.

وقال البنك في بيانه، إن الاستثمارات الخاصة سجلت لها العام المالي 2018/2019 أعلى عائد لها منذ العام المالي 2005/2006، كما سجل معدل البطالة في الربع الثالث من عام 2019 نسبة 7.8% مقارنةً بمعدل بـ 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019.

واستقر نمو الاقتصاد عالميا، وانخفضت المخاطر التي كانت ترتبط بالتجارة العالمية، ولكن أسعار البترول العالمية ما زالت عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، وأوضح بيان البنك، أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وفقا للظروف السابقة، والتي تتماشى مع معدل التضخم.