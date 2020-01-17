شركات جديدة تُعلن عن تخفيض أسعار الحديد من أجل محاربة الركود

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واصلت شركات الحديد المصرية عملية تخفيض أسعار الحديد من جديد، من أجل محاربة الركود في السوق المصري بعدما تراجعت نسبة المبيعات بشكل واضح لدى جميع الشركات في الآونة الأخيرة، مما جعل البضائع تتراكم في مخازن الشركات دون وجود أي مشتري على الإطلاق.

وأعلنت شركة حديد الجارحي اليوم الجمعة عن تخفيض أسعار الحديد لديها بقيمة 150 جنيهاً، حيث أصبح سعر طن الحديد في الشركة 9650 جنيهاً بعد أن كان 9800 في الفترة الماضية.

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ومن جانبها سارت شركة حديد المراكبي على نفس النهج، حيث قامت بتخفيض أسعار الحديد بقيمة 125 جنيهاً، وبالتالي وصل سعر طن الحديد في الشركة إلى 9650 جنيهاً بعد أن كان 9775 جنيهاً.

على صعيد متصل، أكد خالد الدجوي رئيس شركة الماسية للحديد أن نسبة مبيعات الحديد في السوق المصري قد تراجعت بنسبة 50% في آخر شهرين، بسبب الرسوم المفروضة على خامات البليت المستورد من طرف الحكومة المصرية.

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