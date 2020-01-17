تعرف على حدود تدبير الريال السعودي في 3 بنوك

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يشهد الريال السعودي حاليا حالة من زيادة الطلب، تزامنا مع موسم رحلات العمرة، ويمكن الحصول على الريال السعودي من البنوك أو شركات الصرافة، وتضع البنوك عدة قيود وضوابط للحصول على الريال السعودي، بينما لا تشترط شركات الصرافة تقديم أوراق السفر للحصول على العملة، وتكتفي فقط بصورة من بطاقة الرقم القومي.

وفي السطور التالية، نعرض حدود تدبير الريال السعودي، في 3 بنوك، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، والتي تتيح العملة لعملاءها أو عملاء آخرين ولكن بشروط معينة.

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البنك الأهلي المصري

يمكن الحصول على 1000 ريال سعودي للعملاء وغير العملاء من البنك الأهلي المصري، وعند طلب مبلغ أكبر يمكن التوجه لأحد شركات الصرافة التابعة للبنك، لتدبير المبلغ، دون وضع حد أقصى.

بنك مصر

يمكن من خلال بنك مصر استبدال العملات، بما يعادل ألف دولار، لعملاء البنك وغير العملاء أيضا، وعند طلب مبلغ أكبر، يمكن التوجه لأحد شركات الصرافة التابعة للبنك، والتي تتيح تدبير مبلغ أكبر دون وضع حد أقصى.

بنك القاهرة

يمكن من خلال بنك القاهرة، تدبير الحصول على 3 آلاف ريال سعودي، وذلك لعملاء البنك وغير العملاء أيضا، وعند الحاجة للمزيد من العملة، يمكن التوجه لأقرب شركة صرافة تابعة للبنك، للحصول على المزيد دون وضع حد أقصى.