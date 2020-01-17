مجلس الوزراء يكشف أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي

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كشف مجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة عن أهم أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد أن جنت الدولة ثمار المرحلة الأولى فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مع بعض مديري البنك الدولي أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه المرحلة الثانية تشمل عدة إصلاحات هيكلية على المستوى القطاعي، على أن يكون الهدف منها هو إعادة الهيكلة بالنسبة إلى شركات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وأيضاً توسيع فرصة مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في الخطط التنموية.

على صعيد متصل، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهم هدف على الإطلاق في المرحلة الثانية من البرنامج الإصلاح الاقتصادي يتمثل في تشجيع القطاع الخاص في ضخ المزيد من الأموال والاستثمارات في المشروعات المختلفة، حتى يُساهم ذلك في توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من الشباب.

ومن جانبها، أضافت وزيرة التعاون الدولي أن هذه المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يُعزز من جهود الحكومة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المرغوب بها في إطار رؤية 2030.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير المالية أن هذه المرحلة سوف تُشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الأموال في المشروعات من أجل تحسين بيئة الأعمال في مصر.

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