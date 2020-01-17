الدولار يستمر في التراجع أمام ارتفاع الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية

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لم يتغير الحال كثيراً بالنسبة إلى سعر صرف الدولار الأمريكي في معظم البنوك المصرية مثلما كان الحال تماماً في آخر أسبوعين على التوالي، حيث استمرت عملة الدولار في الانخفاض بشكل ملحوظ أمام ارتفاع عملة الجنيه المصري في المقابل.

وأكد البنك الأهلي المصري اليوم أن سعر الدولار قد تراجع بقيمة 15 قرشاً أمام سعر الجنيه المصري، حيث وصلت أسعار الدولار في البنك الأهلي خلال يوم أمس الخميس إلى 15.90 جنيه للبيع مقابل 15.80 جنيه للشراء.

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يُذكر أن أسعار الدولار في يوم الخميس قبل الماضي كان قد وصلت إلى 16.05 جنيه للبيع مقابل 15.95 للشراء، مما يؤكد بالتالي على التراجع الواضح في سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة وتحديداً منذ انطلاقة العام الحالي 2020.

ولا يختلف حال عملة الدولار الأمريكي كثيراً في البنك المركزي المصري عن بقية البنوك الأخرى في مصر، حيث وصل سعر صرف الدولار يوم أمس الخميس إلى 15.88 جنيه للبيع مقابل 15.78 للشراء، علماً بأن السبب الرئيسي وراء ذلك التراجع في سعر صرف الدولار يكمن في دخول العديد من الاستثمارت الأجنبية الكبرى في الدين الحكومي، مما ساهم في تعزيز قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

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