باحث اقتصادي: ارتفاع إيرادات قناة السويس سبب انخفاض سعر الدولار

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قال محمد محمود، الباحث فى كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن أحد أهم أسباب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري يرجع لارتفاع إيرادات قناة السويس، والتي وصلت لـ5,8 مليار دولار في العام الماضي 2019، ووصلت تحويلات المصريين بالخارج لـ25 مليار دولار، كما أن الاسثمارات الأجنبية بلغت 5.9 مليار دولار فى عام 2019.

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات له، أن الاستثمارات الأجنبية في حاجة لزيادة، وهناك حاجة أيضا لوضع خطط طموحة لزيادتها، ودعى البنك المركزي لإطلاق مبادرة لتشجيع الصناعة المحلية، وإحلال المنتجات المصنعة محليا مكان السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

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من جانبه قال محسن تاجورى نائب رئيس شعبة المستوردين، إن الأيام المقبلة ستشهد بداية جديدة من التعاقدات الأجنبية مع تراجع وانخفاض سعر الدولار، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الدولار أمر متوقع بسبب الارتفاع في الاحتياطي النقدي من العملة في البنك المركزي، والذي يساهم في دعم الصادرات المصرية.