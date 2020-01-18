دين مصر الخارجي يرتفع إلى 109.4 مليار دولار أمريكي مع نهاية سبتمبر 2019

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أصدر البنك الدولي بيانات حول الدين الخارجي للدولة المصرية، وأكدت تلك البيانات عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى ما يقرب من 109.4 مليار دولار أمريكي وذلك مع نهاية شهر سبتمبر السابق لعام 2019، في مقابل قيمة الدين الخارجي لمصر 108.7 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر يونيو السابق لعام 2019، وأكد أن هذا يعد أبطأ وتيرة خاصة بزيادة الدين الخارجي للدولة المصرية منذ أن تم تعويم العملة المصرية “الجنيه” بعد الربع الثالث من العام السابق 2019.

قيمة الدين الخارجي على الدولة المصرية بمختلف القطاعات الاقتصادية

أوضحت البيانات الصادرة عن البنك الدولي، أن قيمة الدين الخارجي على الحكومة المصرية قد ارتفاع إلى ما يقرب من 58.86 مليار دولار أمريكي في مقابل قيمة 57.3 مليار دولار أمريكي خلال شهر يونيو السابق، في حين أن المستحقات على البنك المركزي المصري قد تراجعت إلى مستوى 27.7 مليار دولار أمريكي في مقابل مستوى 27.9 مليار دولار أمريكي، وكذلك على البنوك العاملة في السوق المصري إلى مستوى 9.2 مليار دولار أمريكي في مقابل مستوى 9.5 مليار دولار أمريكي، وأما بالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى فقد ذهبت إلى مستوى 13.6 مليار دولار أمريكي في مقابل مستوى 13.9 مليار دولار أمريكي.

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وقد استقر معدل الدين قصير الأجل عند ما يقرب من 11 مليارات دولار أمريكي في حين ارتفعت الديون متوسطة والديون طويلة الآجل إلى مستوى 98.3 مليار دولار أمريكي مقابل مستوى 97.6 مليار دولار أمريكي، تبعاً للأجل الأصلى الخاصة بالمديونية.

حجم أقساط الديون الخارجية المفترض على مصر سدادها خلال 12 شهراً

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك الدولي أن حجم أقساط الديون الخارجية المفترض على الدولة المصرية أن يتم سدادها خلال فترة 12 شهراً، من المقرر لها أن تكون قد بدأت بالفعل منذ شهر سبتمبر السابق لعام 2019، حتى شهر سبتمبر من عام 2020، وتصل قيمة تلك الديون إلى 27.8 مليار دولار أمريكي في مقابل 23 مليار دولار أمريكي في 12 شهراً، التي بدأت خلال شهر يونيو السابق لعام 2019، وسجلت الفوائد المتعين دفعها عن تلك الديون ما يقرب من 3.8 مليار دولار في مقابل 3.9 مليار دولار خلال شهر يونيو السابق.

وأكد البيانات الصادرة عن البنك الدولي أن قيمة الودائع الخليجية التي تعمل الدولة المصرية على تمديد آجالها بانتظام جزء يعد كبير من الأقساط الخاصة بالديون الخارجية المفترض على مصر سدادها.

وأوضحت بيانات البنك الدولي أن خدمة الدين على الدولة المصرية خلال الـ 12 شهراً القادمة تصل إلى 31.7 مليار دولار وفي مقابل 26.9 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو لعام 2019، ومن المتعين أن يتم سداد ما يقرب من 9.8 مليار دولار أمريكي منها خلال الفترة من سبتمبر إلى شهر ديسمبر، وما يقرب من 4.6 مليار دولار من شهر يناير إلى شهر مارس، وقيمة 7.6 مليار دولار من شهر أبريل إلى شهر يونيو، وقيمة 9.7 مليار دولار أمريكي من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر.

ويتكون الدين الخارجي للدولة المصرية من 1.2 مليار دولار أمريكي حقوق سحب خاصة، وقيمة 20.66 مليار دولار أمريكي عملات وودائع، وقيمة 19.48 مليار دولار أوراق دين، وقيمة 63.6 مليار دولار على شكل قروض، وقيمة 4.4 مليار دولار تسهيلات موردين.

وقد ارتفعت قيمة الديون المضمونة والديون العامة من الحكومة إلى مستوى 106.6 مليار دولار في مقابل مستوى 105.9 مليار دولار أمريكي، وقد تضمن تلك الديون قيمة 106.3 مليار دولار أمريكي دائمة، وقيمة 238 مليون دولار أمريكي ديون خاصة مضمومة من الحكومة المصرية.

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