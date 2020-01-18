أسعار الذهب عالميا تسجل أول خسارة منذ 6 أسابيع

Advertisements

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بلغ 5.% خلال تعاملات أمس، لتبلغ الأونصة 1560.30 دولار، ورغم ذلك أنهى الأسبوع منخفضا 0.1% في أول خسارة في 6 أسابيع.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى 1560.30 دولار للأونصة.

وأوضح إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي إف.إكس، إن المحفزات نفدت في الأجل القريب جدا، مشيرا إلى أن أسعار الذهب سوف تتقلب بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما يضع المستثمرين قيد الترقب الحذر.

Advertisements

وكانت بيانات تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، بلغت أدنى مستوياتها خلال الـ30 عاما الماضية، في ظل الحرب التجارية التي احتدمت في 2019 مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن خسائر ضخمة استمرت لمدة تصل إلى 18 شهرا، ودفعت أسعار الذهب للارتفاع 18% في العام الماضي.

ومع بداية توقيع الاتفاق التجاري، بدأت الأسواق المالية في تنفس الصعداء على نحو بسيط وسط استمرار التخوفات من المرحلة الثانية من الاتفاق بشأن الرسوم الجمركية.