استقرار نسبي في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

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شهدت أسعار الذهب، استقرار نوعيا، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة، جاء ذلك رغم الخسارة التي حققها سوق الذهب العالمي في نهاية الـ6 أسابيع الماضية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، إن جرام الذهب عيار 21 سجل 683 جنيها، وهو نفس مستواه أمس الجمعة، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 585 جنيها، وحقق سعر الجرام عيار 24 نحو 781 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5464 جنيها.

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وبحسب وكالة رويترز، كانت أسعار الذهب شهدت خسائر بنحو 1% وتعتبر تلك المرة الأولى التي يتعرض فيها أسعار الذهب عالميا للخسائر منذ 6 أسابيع ماضية، فيما ارتفعت أسعار الذهب 0.3% خلال تعاملات أمس فبلغ سعر الأونصة 1557.24 دولار.