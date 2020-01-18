تخفيض فائدة شهادات الاستثمار في 3 بنوك خليجية

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شهدت أسعار الفائدة انخفاضا في بنك الكويت الوطني والمصري الخليجي وأبو ظبي الأول، على أن يتراوح نسبة خفض الفائدة على الشهادات صاحبة العائد الثابت لـ3 سنوات بين 5.% و1%، حسب كل بنك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ، منذ الأسبوع الماضي.

وأوضح بنك المثصري الخليجي، أن الفائدة تراجعت على الشهادة لأجل 3 سنوات لتصل إلى 12% سنويا بدلا من 13% لدورية صرف العائد السنوية، وإلى 11.5% بدلا من 12.5% لدورية صرف العائد نصف السنوية، بينما سجلت 11.25% بدلا من 12.25% على دورية صرف العائد ربع السنوية، وانخفضت إلى 11% بدلا من 12% لدورية العائد الشهرية.

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وذكر بنك الكويت الوطني، أنه قرر خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و0.75% على شهادة الإدخار ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات، بينما انخفضت الفائدة إلى 10.5% سنويا بدلا من 11% لدوري صرف العائد الشهرية، ووصات إلى 10.75% بدلا من 11.5% لدورية صرف العائد ربع السنوية.

وأوضح بنك أبو ظبي الأول، أنه من المقرر تخفيض الفائدة 1% على شهادة الإدخار لأجل 3 سنوات لبلغ 10% سنويا بدلا من 11%، وإلى 10.25% بدلا من 11.25% للربع سنوية.

جدير بالذكر أن البنك المركزي، أعلن ثبات أسعار الفائدة خلال أولى اجتماعات لجنة السياسات النقدية في العام الجديد، لتصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض.