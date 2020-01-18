تعرف على سعر الفائدة للشهادات ذات العائد المتغير في معظم البنوك المصرية

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استقرت أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير في معظم البنوك المصرية اليوم السبت، بسبب قرار تثبيت سعر الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي في يوم الخميس الماضي على هامش أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية.

ووصل سعر الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير في البنك المركزي إلى 13.25% على الإقراض، إضافة إلى 12.25% على الإيداع مع العلم بأن هذه النسب ليس بالضرورة أن تكون متشابهة بين جميع البنوك المصرية في نهاية المطاف.

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وإليكم الآن أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير في معظم البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري، تبدأ قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه، كما وصل سعر الفائدة إلى 12.5%.

بنك مصر، تبدأ قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه، كما وصل سعر الفائدة إلى 12.5%.

البنك التجاري الدولي، تبدأ قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة من 6000 جنيه، كما وصل سعر الفائدة إلى 11.5%.

بنك القاهرة، تبدأ قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه، كما وصل سعر الفائدة إلى 12%.

البنك العربي الأفريقي الدولي، يختلف فيه سعر الفائدة ما بين عائد شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، حيث يبدأ من 12% حتى 13%.

بنك الإسكندرية، لديه 3 أنواع من الشهادات ذات العائد المتغير، وهي كلاً من “أليكس برايم” بعائد ربع سنوي يصل فيه سعر الفائدة إلى 10.25%، إضافة إلى “أليكس جولد” بعائد شهري يصل فيه سعر الفائدة إلى 10%، وأخيراً “يوم ورا يوم” بعائد يومي يصل فيه سعر الفائدة إلى 11%.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، تبدأ قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة من 5000 جنيه، كما تختلف أسعار الفائدة بحسب العائد حيث تتراوح ما بين 11.25% و12%.

بنك قطر الوطني الأهلي، تبدأ قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه، كما يتراوح سعر الفائدة ما بين 11.5% و11.25%.

بنك الإمارات، تبدأ قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة من 5000 جنيه، كما وصل سعر الفائدة إلى 10.5%.

بنك أبوظبي الإسلامي، تبدأ قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة من 5000 جنيه، كما يتراوح سعر الفائدة ما بين 11% و11.25%.

بنك عوده، تبدأ قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه، كما وصل سعر الفائدة إلى 11.75%.

بنك بلوم، تبدأ قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه، كما وصل سعر الفائدة إلى 11.75%.

بنك التعمير والإسكان، تبدأ قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة من 500 جنيه، كما وصل سعر الفائدة إلى 12%.

بنك الكويت الوطني، تبدأ قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه، كما يتراوح سعر الفائدة ما بين 11.5% و11.75%.

البنك العربي، تبدأ قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة من 1000 جنيه، كما وصل سعر الفائدة إلى 10.75%.

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