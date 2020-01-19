خبير بأسواق المال يتوقع وصول الدولار لـ13 جنيها في 2021

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أكد وائل عنبة، خبير بأسواق المال، أن الاستثمارات الخارجية كانت معطلة بسبب ارتفاع سعر الفائدة، فتكلفة الاقتراض كانت عبئا على المستثمرين، سواء كانوا مستثمرين محليين أو أجانب، مشيرا إلى أنه كلما انخفضت سعر الفائدة أدى ذلك لزيادة عجلة الاستثمار المحلية أو العالمية.

وأضاف الخبير بأسواق المال في تصريحات له، أنه من المهم جدا ثبات التشريعات، لأن التغير المستمر في التشريعات يسبب ضررا بالاقتصاد المصري بحسب قوله، موضحا أن المستثمرين يجرون دراسات جدوى قبل استثمار الأموال، فسعر الصرف بدأ يظهر في بداية عام 2020، وتراجع سعر الدولار لـ20 قرشا.

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وقال الخبير، إنه من المتوقع تراجع سعر الدولار أكثر وأكثر لينخفض عن 15 جنيها، ويصل لنحو 13 جنيها مع حلول عام 2021، كما يواصل الجنيه المصري أداءه القوي أمام العملة الخضراء مع بداية عام 2020، مع التوقع بزيادة التحسن في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البنك المركزي لا يحدد سعر الصرف، ولكن يتم تحديدها وفقا لسياسة العرض والطلب.