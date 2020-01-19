سعر الدولار اليوم الأحد 19/1/2020 في البنوك المصرية

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شهد سعر صرف الدولار اليوم الأحد تراجعا في 3 بنوك، مقارنة بتعاملات يوم الخميس الماضي، كما شهد سعر العملة الخضراء استقرارا في 8 بنوك، فانخفض سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر قرشا واحدا، ليسجل 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار بقيمة 7 قروش، في بنك أبو ظبي الإسلامي، وسجل 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع، واستقر السعر في بنك قناة السويس، وسجل 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

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وشهد سعر العملة الخضراء، استقرارا في بنوك العربي والإفريقي والتجاري الدولي، وأيضا بنك الإسكان، ليسجل 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع، وظل السعر ثابتا في بنكي القاهرة، والإسكندرية ليسجل 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار وحافظ على المستوى الخاص به، في بنكي البركة وكريدي أجريكول، ليسجل 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.