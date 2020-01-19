البنك الأهلي يطرح أفضل شهادة ذات عائد متغير بعد قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

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بات البنك الأهلي المصري هو أفضل بنك مصري على الإطلاق يطرح شهادة ذات عائد متغير، وذلك بعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري في نهاية الأسبوع الماضي المتمثل في تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتُعد شهادة الاستثمار المجموعة “ب” في البنك الأهلي المصري هي الأفضل على الإطلاق، حيث يُمكنك الحصول على الشهادة بحد أدنى تصل قيمته إلى 1000 جنيه، فيما تصل نسبة العائد من هذه الشهادة إلى 13.75%.

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وتمتد صلاحية الشهادات الاستثمارية المجموعة “ب” لمدة عام كامل، على أن يحصل الفرد على العائد من هذه الشهادة بشكل شهري ولا يتم الاسترداد إلا عقب مرور 6 أشهر كاملة من اليوم التالي لتاريخ الإصدار الخاص بها.

وتُعد شهادات الاستثمار في البنوك هي أفضل وسيلة بالنسبة إلى الأفراد من أجل استثمار مدخراتهم في المقام الأول إضافة إلى الحصول على أعلى وأسرع عائد على هذه المدخرات.

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