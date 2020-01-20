أسعار الدولار اليوم الاثنين 20/1/2020 في البنوك المصرية

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انخفض سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم الاثنين، بـ3 بنوك، مقارنة بأسعاره مساء أمس الأحد، وارتفع السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، واسنقر سعر العملة الأمريكية في 7 بنوك أخرى، لينخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والبركة ويسجل 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي ووصل لـ 15.80 جنيه، وارتفع أيضا سعر البيع قرشا واحدا ليصل لـ 15.89 جنيه، واستقر السعر في بنكي الأهلي المصري، ومصر ليسجل 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع، واستقر وظل سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس ليسجل 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

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أيضا استقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي ليسجل 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول، حافظت العملة الأمريكية على مستواها لتصل لـ 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.