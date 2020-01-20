“التطوير العقاري”: سنعمل على تشييد شقق “الإسكان الاجتماعي”

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قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، إن وزارة الإسكان سوف تتعاون مع المطورين العقاريين بشأن تنفيذ وحدات سكنية كاملة التشطيبات لمحدوي الدخل، على أن يكون الحد الأدنى للشقة 350 ألف والأقصى 450 ألف جنيه.

وأوضح شكري، في تصريحات صحفية، أن التعاون شمل حصول المطورين العقاريين على الأراضي مقابل منح الوزارة وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي على أن يكون تنفيذ الوحدات بالنظام الحر 70% لصالح المطورين العقاريين و30% لصالح الاسكان الاجتماعي.

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وأكد أنه من المقرر أن تكون الشقق 3 غرف وصالة وكاملة التشطيب، على أن تباع إلى عملاء برنامج الإسكان الاجتماعي ويتاح التعامل فيها بالتقسيط مع صندوق التمويل العقاري.