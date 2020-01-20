تراجع الدولار أمام الجنيه مسجلا 15.73 قرشا في نهاية تعاملات اليوم

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مع زيادة التدفقات الأجنبية، استمر الدولار الأمريكي في التراجع أمام الجنيه المصري، وسط زيادة المعروض، لتهبط العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي لـ 15.73 جنيهًا للشراء و15.83 جنيهًا للبيع، بانخفاض 4 قروش عن تعاملات الأمس، بينما تتراجع إلى 15.76 جنيهًا للشراء و15.86 جنيهًا للبيع بتراجع 3 قروش عن تعاملات أمس الأحد، في بنك الأهلي وبنك مصر.

وشهد الدولار الأمريكي تراجعا، في البنك العربي الإفريقي ليسجل 15.74 جنيهًا للشراء و15.84 جنيهًا للبيع، منخفضا 3 قروش عن سعره أمس، لنخفض عن مستواه بفارق نحو 23 قرشا عن تعاملاته في بداية العام، الذي سجل فيه 15.99 جنيهًا للشراء و16.09 جنيهًا.

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وكان بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، توقع انخفاض الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ليسجل 15.35 قرشا مع نهاية العام الجاري، وسط تقدم التدفقات النقدية والاستقرار في قطاعات السياحة والاستثمارات الخارجية إلى جانب تحويلات المصريين في الخارج.