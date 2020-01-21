مصرفيون يوضحون كيف أثر تراجع سعر الدولار على الودائع بالعملة المحلية

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شهد سعر الجنيه المصري ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2019، مما قد يدفع العديد من المستثمرين لتحويل شهادات الاستثمار أو الودائع الخاصة بهم للعملة المحلية خوفا من الخسارة، مع تزايد ارتفاع الفائدة على الجنيه المصري، والتي قد تتجاوز الـ12% سنويا.

وأوضحت بيانات البنك المركزي، أن نمو الودائع في العملات الأجنبية تراجع ليصل لنسبة 8.9%، ووصل إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية مقابل العملات المحلية لـ755.5 مليار جنيه، والتي تشمل الودائع الحكومية وغير الحكومية أيضا، وذلك في نهاية أكتوبر 2019.

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قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن تراجع قيمة وأسعار الدولار لم تؤثر على الودائع والشهادات الدولارية بالنادي، بينما أكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هناك نمو كبير في الأوعية الإدخارية، والتي جاءت بالعملة المحلية في بنك مصر، وأوضح أن إجمالي الودائع في القطاع المصرفي وصل لـ 4.166 تريليون جنيه شاملة الودائع الحكومية وغير الحكومية أيضا في نهاية شهر أكتوبر من عام 2019، وهناك ما يقرب من 623.7 مليار جنيه ودائع حكومية، و 3.542 تريليون جنيه ودائع غير حكومية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الودائع بالعملة المحلية في الودائع الحكومية وصلت لـ545.9 مليار جنيه، وأوضح أيضا أن الودائع بالعملة الأجنبية وصلت لـ 77.8 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـ533.5 مليار جنيه للودائع الحكومية في شهر يونيو لعام 2018، وكان منهم 419.8 لودائع بالعملة المحلية، و 113.6 مليار جنيه لودائع بالعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن الودائع بالعملة الأجنية خلال 16 شهرا تراجعت نحو 35.8 مليار جنيه.

وتابع في تصريحات له، أن الودائع غير الحكومية بلغت3.542 تريليون جنيه، جاء منهم 2.8 تريليون بالعملة المحلية، وكان نصيب القطاع العائلي منها ما يبلغ 2.4 تريليون جنيه، لتصل قيمتها بالعملة الأجنبية 677.3 مليار جنيه، أي أن نصيب القطاع العائلي منها بصل لـ 464.1 مليار جنيه.

وأكد أن تلك الأرقام تأتي بالمقارنة بـ 3.03 تريليون جنيه لودائع بالعملة غير الحكومية في شهر يونيو لعام 2018، كان منها 2.3 تريليون جنيه لودائع بالعملة المحلية، وجاء نصيب القطاع العائلي منها 1.9 تريليون جنيه، ليبلغ حجم الودائع بالعملة الأجنبية 724.6 مليار جنيه، ويكون نصيب القطاع العائلي منها نحو 485.4 تريليون جنيه.