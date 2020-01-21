شعبة مواد البناء: توقعات بانخفاض في أسعار حديد التسليح 10%

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أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار حديد التسليح في طريقها للانخفاض في السوق المحلية نحو 10%، نتيحة انخفاض أسعار الدولار.

تأتي تلك التصريحات تزامنا مع انخفاض سعر الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، وسجل وفقا لتعاملات أمس الاثنين 15.73 جنيهًا للشراء و15.83 جنيهًا للبيع، وأوضح “الزيني”، أن الدولة لها دور هام في خفض أسعار مواد البناء، بسبب دخولها العديد من المشاريع وبناء المصانع الجديدة، الأمر الذي أدى لزيادة العرض وخفض الأسعار.

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وقال رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصانع الحديد من أكثر القطاعات التي تتأثر لانخفاض الدولار، لأنها تستورد البليت من الخارج، مشيرا إلى أن التعاقدات الجديدة في صناعة الحديد ستشهد اختلافا في الأسعار، وفقا لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.