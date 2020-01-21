أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21/1/2020 في البنوك المصرية

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شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء انخفاضا في 3 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الاثنين، فيما استقر سعر العملة في 7 بنوك، وارتفع في بنك قناة السويس، وسجل الدولار في بنك البركة 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، ليكون قد سجل انخفاض بقيمة 4 قروش.

وسجل سعر العملة في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.77 جنيه للشراء، ليكون قد هيط 3 قروش، وهبط سعر 4 قروش للشراء وسجل إلى 15.85 جنيه، كما انخفض سعر الدولار قرشين في البنك العربي الأفريقي، وسجل 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

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وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس قرشيت، وسجل 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، واستقر السعر في بنكي الأهلي المصري، ومصر وسجل 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

كما استقر السعر أيضا في بنوك القاهرة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان وسجل 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، وأيضا ظل سعر الدولار مستقرا في البنك التجاري الدولي وسجل 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.