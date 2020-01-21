ارتفاع أسعار الذهب العالمية لأعلى مستوى منذ أسبوعين

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شهدت أسعار الذهب العالمية، ارتفاعا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، لمستوى أعلى من الأيام الماضية والتي تصل لأسبوعين، الأمر الذي أرجعه المحللين بسبب انتشار فيروس غامض في الصين، ومخاوف من انتشاره في نطاق أكبر، وتحوله لوباء، نقلا عن وكالة “رويترز”.

ووصل السعر الفوري للذهب، في 8 يناير الجاري، 1568.35 دولار، وعند الساعة 0604 بتوقيت جرينتش، كان السعر مرتفعا 0.3% إلى 1565.63 دولار للأونصة، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة ووصلت لـ 0.4% أي 1566.20 دولار، نقلا عن وكالة “رويترز”.

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وأوضحت الوكالة أن تراجع الأسهم الآسيوية يرجع لانتشار الفيروس الغامض في مدن الصين، في ظل انتشار القلق من انتشاره بدرجة أكبر خلال موسم العطلات، ووفقا لمارجريت يانج يان، محللة السوق في سي. إم. سي ماركتس، أوضحت أن أسعار الذهب لها علاقة بالفيروس الغامض المنتشر في مدينة ووهان الصينية.

وقالت إن عطلات السنة الجديدة في الصين، من الممكن أن تسبب حالة أسوأ للوضع، وسط تخوفات من انتشار الفيروس وتحوله لوباء.