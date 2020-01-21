“2.5 جنيه زيادة في كرتونة البيض”.. ارتفاع أسعار الدواجن

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ذكر عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن ارتفعت بشكل طفيف حيث بلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة 35.5 جنيه بدلا عن 33 جنيها الأسبوع الماضي، مسجلة زيادة قدرها 2.5 جنيه.

وأوضح السيد، في تصريحات صحفية، أن كرتونة البيض بلغ سعرها في السوق المحلي ما بين 39 و40 جنيها، بدلا من 38 و39 جنيها الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن سعر كيلو “الفراخ البيضاء” ارتفع ليصل إلى 26 جنيها في المزرعة بدلا من 25 جنيها الأسبوع الماضي، وبلغ سعرها في السوق المحلي ما بين 31 و32 جنيها.

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وأضاف أن سعر كيلو “الفراخ البلدي” بلغ ما بين 27 و28 جنيها في المزرعة وبلغ سعره في السوق المحلي 33 جنيها، مشيرا إلى أن سعر “الكتكوت” تراوح سعره بين 3 و4 جنيهات.