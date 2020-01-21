تراجع في أسعار الذهب مع ختام تعاملات اليوم

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب شهدت تراجعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم، بالمقارنة بأسعارها أمس، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض جنيهًا واحدًا ليصل إلى 683 جنيها أمام 684 جنيها أمس.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 585 جنيها، بينما وصل سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 781 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5464 جنيها.

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وكانت وكالة بلومبرج، قالت إن أسعار الذهب العالمية انخفضت خلال تعاملات اليوم، موضحة أن سعر الأونصة تراجع نحو 5 دولارات بنسبة 0.32% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 15.55 دولارا للأونصة في الساعة الثانية عشرة و52 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.