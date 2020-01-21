أسعار الدولار ترتفع في بنكين مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 21/1/2020

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شهدت أسعار الدولار الأمريكي بعض التغيرات الطفيفة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في معظم البنوك المصرية، حيث تواصل تراجع سعر صرف الدولار في معظم البنوك بعكس بنكين فقط لا غير عرف فيهما الدولار ارتفاعاً أمام الجنيه المصري.

ولا يعيش الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار منذ مطلع العام الحالي 2020، حيث خسر حتى الآن أكثر من 16 قرشاً، وفي المقابل بدأ الجنيه المصري يستعيد قوته نوعاً ما مع احتمالية استمرار نفس الوضع في الأشهر القادمة.

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وإليكم الآن أسعار الدولار في معظم البنوك المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 21/1/2020:

بنك البركة، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

البنك العربي الأفريقي، سعر بيع الدولار 15.83 جنيه / سعر شراء الدولار 15.73 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر بيع الدولار 15.85 جنيه / سعر شراء الدولار 15.75 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر بيع الدولار 15.85 جنيه / سعر شراء الدولار 15.75 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر بيع الدولار 15.86 جنيه / سعر شراء الدولار 15.76 جنيه.

بنك مصر، سعر بيع الدولار 15.86 جنيه / سعر شراء الدولار 15.76 جنيه.

بنك القاهرة، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر بيع الدولار 15.83 جنيه / سعر شراء الدولار 15.73 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

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