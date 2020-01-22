بعد مد فترة الحجز.. شروط وإجراءات امتلاك شقة من “الإسكان”

Advertisements

بعد إعلان وزارة الإسكان بشأن مد فترة حجز الوحدات السكنية الاستثمارية المكونة من 3 غرف وصالة، بنظام التمليك المقرر تنفيذها خلال 36 شهرًا في محافظتي بورسعيد ودمياط، على أن يستمر فتح باب الحجز لمدة أسبوعين، بداية من الأربعاء الماضي 15 يناير، يرصد التقرير التالي أبرز المشروعات السكنية المتاحة للحجز وشروطها وإجراءات الحصول عليها:

تتوزع شقق الإسكان الاجتماعي التابعة لـ”الإسكان الاستثماري”، في منطقة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية في محافظة بورسعيد، على أن تتوفر بمساحات تصل لـ110 و112 و116 متر مربع، وتتاح شقق أيضا في محافظة دمياط بمنطقة الزرقا، ومتوفرة بمساحة تصل إلى 120 متر مربع، وفي منطقة شطا، تتوفر بمساحة تصل إلى 105 متر مربع.

Advertisements

وتتوفر كرسات الشروط المميكنة من خلال مكاتب البريد في المحافظتين، إلى جانب توفرها في كبرى مكاتب البريد في محافظات الإسكندرية والقاهرة الكبرى، وتشترط الوزارة أن يكون المتقدم حامل للجنسية المصرية، جاء ذلك حسبما ذكرت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتم تخصيص رقم الوحدة ورقم العمارة من خلال القرعة الإلكترونية العشوائية خلال 15 يومًا من تاريخ إغلاق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، بناء على اختيار المتقدم عبر موقع الحجز الإلكتروني، وتكون الأولوية في التخصيص للحاجزين من أبناء المحافظة أو العاملين بها.

وتتراوح أسعار الشقة في محافظة بورسعيد من 820 ألف جنيه وحتى 950 ألفا على أن يكون مقدم الحجز 135 ألفا، وفي دمياط الوحدة الـ120 مترا يتراوح بين 800 ألف وحتى 850 ألفا، والوحدات الـ105 أمتار بـ540 ألفا وحتى 605 آلاف بينما يصل مقدم الحجز لـ130 ألف جنيه، و90 ألفا للوحدات الـ105 أمتار.

ولا تزال الوزارة تستقبل طلبات الحاجزين في “سكن مصر” وحتى يوم 30 يناير الجاري، على أن يشمل طرح الوحدات 3387 شقة في مدن أكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة والعبور وبدر والمنصورة الجديدة، وذلك بمساحات تصل إلى نحو 106 أمتار وحتى 115 مترًا، للدور الأرضي والأخير فقط في 5 مدن جديدة، على أن يبلغ سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيهًا ويصل سعر الوحدة 106، إلى نحو 676 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا نحو 733 ألف جنيه، أما في مدينة القاهرة الجديدة يبلغ سعر المتر 7655 جنيهًا، حيث سيصل سعر الشقة الـ106 أمتار، إلى نحو 811 ألف جنيه والشقة الـ115 مترا 880 ألف جنيه، بينما يصل سعر المتر في مدينة العبور الجديدة إلى 6070 جنيهًا، وبلغ سعر الوحدة 115 مترًا إلى 698 ألف جنيه.

بينما وصل سعر المتر في مدينة بدر إلى 4980 جنيهًا فبلغ سعر الشقة 115 مترًا إلى نحو 572 ألف جنيه، ووصل سعر المتر في مدينة المنصورة الجديدة 6870 جنيهًا، حيث وصل سعر الوحدة 115 مترًا إلى نحو 790 ألف جنيه.

ويشترط تسديد مبلغ 50 ألف جنيه مقدم حجز عند التقديم، إلى جانب 500 جنيه مصروفات إدارية.

وبخصوص طرح 2714 شقة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والسادات و15 مايو والعبور وبرج العرب الجديدة، بمساحات 100 متر حتى 150 مترًا، في مشروع دار مصر، فبدأت الوزارة في تلقي الطلبات منذ 12 يناير الماضي ويستمر الحجز حتى 13 فبراير، على أن تكون الوحدات المطروحة هي الدور الأرضي والأخير فقط في 8 مدن جديدة،وبأسبقية من يوم 23 وحتى 27 فبراير المقبل، على أن تتوافر كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني www.hbd–reservation.com.

وتشترط أن يتم سداد مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات إدارية في فروع بنك التعمير والإسكان، ثم التقديم بإيصال السداد على الموقع الإليكتروني المخصص لذلك (www.hbd–reservation.com)، كما يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني “online”.

ويصل سعر المتر في مدينة أكتوبر إلى 6875 جنيهًا، لتصل قيمة الوحدة 115 مترًا إلى نحو 790 ألف جنيه، والـ130 مترًا نحو 893 ألف جنيه، بينما بلغ سعر في مدينة العاشر من رمضان 5350 جنيهًا، ووصل سعر الشقة 130 مترًا إلى نحو 695 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا بـ615 ألف جنيه، وبخصوص سعر المتر في مدينة بدر وصل إلى 5900 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ130 مترًا نحو 767 ألف جنيه، بينما بلغ سعر المتر في مدينة السادات 5075 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه.

وبلغ سعر المتر في مدينة 15 مايو 5545 جنيهًا، وسجلت الشقة 130 مترًا نحو 831 ألف جنيه، بينما وصل سعر المتر في مدينة العبور 6850 جنيهًا وسجلت الشقة 130 مترًا نحو 890 ألف جنيه، ووصل سعر متر مدينة برج العرب الجديدة 5030 جنيهًاليصل سعر الوحدة 115 مترا إلى نحو 578 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا بـ653 ألف جنيه، وسجل سعر المتر في القاهرة الجديدة 9775 جنيهًا، ووصل سعر الشقة 115 مترًا نحو مليون و124 ألف جنيه.