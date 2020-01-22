“سوف يصل لـ15 جنيها”.. نائب رئيس بنك مصر يتوقع انخفاض الدولار

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قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري يرجع إلى متطلبات السوق من عرض وطلب، موضحا أن نزوله إلى 15.74 جنيه يعكس قيمته السوقية الحقيقية.

وأضاف المغربي، في مداخلته الهاتفية مع برنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن انتهاج سياسات الاصلاح الاقتصادي تعكس آليات تحرك سعر الدولار وتضمن توفره، ومن ثم تحسن مؤشرات الاقتصاد داخليا وخارجيا، ما يعمل على تقليل نسبة المخاطر السياسية والاقتصادية، إلى جانب ما يشهده قطاع السياحة من تعافي وبالتالي يضخ أموال من خلال الأجانب، موضحا أنه تم ضخ استثمارات أجنبية وصلت إلى نحو 5 مليارات دولار مع بداية العالم الجاري.

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وأعرب عن توقعاته بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه ليصل إلى 15 جنيها مع استمرار ضح المستثمرين الأجانب العملة الخضراء في السوق إلى جانب الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الفترة الحالية.