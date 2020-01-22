استقرار نسبي في أسعار الدولار خلال التعاملات الصباحية

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شهد سعر الدولار ارتفاعا بنحو قرشين في سعر الشراء بمصرف أبو ظبي الإسلامي ليصل إلى 15.77 للشراء و15.85 للبيع، خلال تعاملات اليوم، أمام أسعاره أمس، فيما استقرت أسعار الشراء والبيع في 10 بنوك أخرى.

واستقر سعر العملة الخضراء عند مستواها في البنك التجاري الدوي والبنك العربي الإفريقي محققة 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، بينما حافظ سعر الدولار على سعره في بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، وبنك البركة عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

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وحافظ الدولار الأمريكي على سعره في بنك الأهلي المصري، وبنك مصر مسجلا 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع، بينما ظل مستقرًا في بنك كريدي أجريكول عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.