تعرف على أسعار الدولار في البنوك المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 22/1/2020

Advertisements

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي عدم الاستقرار في معظم البنوك المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع قرشين في بنكين فيما استقر السعر على ما كان عليه الحال في مساء يوم أمس الثلاثاء.

ولا يعيش الدولار الأمريكي وضعية مثالية منذ بداية العام الحالي 2020، حيث وجد أمامه منافسة نوعاً ما لم تكن متوقعة من طرف عملة الجنيه المصري الذي واصل استعادة هيبته في السوق المصري طيلة الأسابيع الماضية.

Advertisements

وإليكم الآن أسعار الدولار في معظم البنوك المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 22/1/2020:

بنك قناة السويس، سعر بيع الدولار 15.86 جنيه / سعر شراء الدولار 15.76 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر بيع الدولار 15.86 جنيه / سعر شراء الدولار 15.76 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر بيع الدولار 15.85 جنيه / سعر شراء الدولار 15.77 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر بيع الدولار 15.83 جنيه / سعر شراء الدولار 15.73 جنيه.

البنك العربي الأفريقي، سعر بيع الدولار 15.83 جنيه / سعر شراء الدولار 15.73 جنيه.

بنك القاهرة، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

بنك مصر، سعر بيع الدولار 15.86 جنيه / سعر شراء الدولار 15.76 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر بيع الدولار 15.86 جنيه / سعر شراء الدولار 15.76 جنيه.

إقرأ أيضاً: رئيس الجمهورية يُشدد على حفظ حقوق مصر المائية قبل اجتماع مفاوضات سد النهضة