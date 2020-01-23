انخفاض أسعار الذهب العالمية والمعاملات الفورية تتراجع 0.1%

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انخفضت أسعار الذهب العالمية في تعاملات اليوم الخميس، وفقا لوكالة رويترز، كما انخفضت المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1557.37 دولار للأونصة، وثبتت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1557 دولارا للأونصة.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن أسعار الذهب تلفت بعض الدعم بسبب المخاوفات من انتشار فيروس كرونا الجديد في الصين، وسط تخوفات من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب الفيروس الجديد.

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وينتظر المستثمرون اجتماع لمناقشة السياسة النفدية للبنك المركزي الأوربي، ومن المقرر إعلان بدء المراجعة لسياسة البنك، وإعادة تحديد هدف البنك، وتحقيق الهدف، نقلا عن الوكالة.