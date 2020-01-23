هالة السعيد: إشادة دولية بتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر

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ذكررت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من التحسن المتواصل بفضل البرنامج الاقتصادي الذي بدأته مصر في 2016، موضحة أن كافة المؤسسات الدولية أشادت وقدمت تقاريرا أظهرت التحسن من خلال المؤشرات الدولية.

وقالت السعيد، في بيان عنها، أن مصر حققت تقدما كبيرا في المؤشرات التنافسية خلال العام الماضي، مقارنة بالأسبق، موضحة أن ترتيب مصر في البلاد الأكثر تنافسية شغل المركز 93 عالميا، ومن حيث تطور البنية التحتية جاء في المرتبة الـ52 متقدمة 4 مراكز عن العام السابق ومن حيث تطور المؤسسات شغلت المركز الـ82 متقدمة 20 مركزا.

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وأوضحت أن تقرير البنك الدولي توقع أن يبلغ معدل النمو للآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2020 أن يصل إلى 5.8% خلال العام المالي الحالي 2020/2019، على أن يبلغ 5.6% في العام المالي المقبل2020/2021، مدفوعًا بزيادة الصادرات والاستثمارات والمزيد من التيسيرات النقدية واستقرار سعر صرف الدولار.

وأشارت إلى أن تقرير البنك الدولي أشاد بالإصلاح الاقتصادي الكلي في جميع القطاعات إلى جانب انخفاض تحرير سعر صرف العملة المحلية، وخفض الدعم للطاقة وتحسين الاستثمار الاقتصادي.

وأضافت أن مصر تحتل المركز الثاني ضمن الأسواق الأكثر جذبا للاستثمارات في صفقات الاندماج والاستحواذ من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019، وفقا لتقرير مراجعة بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019 والصادر عن مؤسسة ريفينتيف.