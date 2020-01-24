خفض الفائدة على شهادات الاستثمار بنسبة 0.75%

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قال مصدر ببنك الاستثمار القومي إن البنك قرر خفض الفائدة بنسبة 0.75% على شهادة الاستثمار “ب” لتنخفض لـ 13% بدلًا من 13.75% بداية من يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن قرار البنك بخفض الفائدة يأتي بالتوافق مع أسعار الفائدة بالجهاز المصرفي.

وأوضح المصدر أن شهادة استثمار “ب”، تعطي أعلى فائدة ومدتها عام واحد، ويصرف العائد الخاص بها شهريا، والحد الأدنى لها يبدأ من 1000 جنيه، كما يطرح البنك الأهلي المصري شهادة الاستثمار “ب” بفروعه المختلفة، وذلك بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي الذي لا يملك أي فروع، مشيرا إلى أن تلك الشهادات تحظى بإقبال كبير.

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